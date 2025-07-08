Bursa'da metruk binalar yıkıldı

Kaynak: İHA
Bursa'da metruk binalar yıkıldı

Bursa Osmangazi Belediyesi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın göreve gelmesinin ardından Osmangazi'de bulunan metruk binaların yıkımları da hız kazandı. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkılması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

İlçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Alacahırka Mahallesi'nde bulunan 3 metruk binayı yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve daha güzel bir Osmangazi oluşturmak adına metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

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