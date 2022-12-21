21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meyve yüklü kamyon dereye uçtu

İzmir-Bursa Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:21
Takip Et

Bursa'da meyve yüklü kamyon dereye uçtu

Meyve yüklü kamyon dereye uçtu
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Kenan Uluğ idaresindeki 35 ZV 2087 plakalı kamyon Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uluabat Köprüsü üzerinden geçerken bariyerlere çarpan meyve yüklü kamyon, bariyerlerin kopmasıyla dereye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu kamyon sürücüsü Kenan Uluğ sıkıştığı yerden çıkarılırken, hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Kenan Uluğ’un cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmir-Balıkesir-Bursa Karayolunda kazanın olduğu bölgede çevreye saçılan meyveler ve kamyon çekiciler yardımıyla kaldırılırken, yolda bir süreliğine trafikte aksamalar yaşandı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.