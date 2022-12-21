Meyve yüklü kamyon dereye uçtu sürücü kurtarılamadı

AA'da yer alan habere göre, Kenan Uluğ idaresindeki 35 ZV 2087 plakalı meyve yüklü kamyon, Bursa-İzmir kara yolu Uluabat Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak köprüdeki korkulukları aşıp dereye devrildi.
Çapraz Çay üzerindeki Uluabat Köprüsü'nde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bir bölümü suya gömülen araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkardıkları Uluğ'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza nedeniyle aksama yaşanan yolda ulaşım, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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