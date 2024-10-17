Bursa'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da, bir otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Ç. idaresindeki 16 N 7492 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun D.'nin kullandığı 34 BAY 078 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Hatem Ç. ile Hatice A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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