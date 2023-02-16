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Minik yüreklerin örnek dayanışması

Depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardımlaşma seferberliğine Bursalı çocuklar da katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya katılan çocuklar, sağlam durumdaki oyuncak ve kitapları deprem bölgesindeki akranlarına bağışladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:31
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Bursa'da minik yüreklerin örnek dayanışması

Minik yüreklerin örnek dayanışması
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Elazığ’la birlikte 11 ilde hayatı altüst eden depremin yaralarını sarmak için ilk günden başlatılan yardım seferberliği çığ gibi büyüyor. Barınmadan giyime, gıdadan sosyal desteklere kadar afetzedelerin ihtiyaçlarının temin edilmesi için başlatılan kampanyalara çocuklar da destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çocuklara moral vermek ve psikolojik destek sağlamak amacıyla başlattığı Oyuncak ve Kitap Bağışı kampanyasına Bursalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde 19 Şubat Pazar gününe kadar bağışların kabul edileceği kampanyada kısa sürede yüzlerce oyuncak ve kitap toplandı.

Bursalı minikler, kampanya sayesinde en sevdikleri oyuncakları deprem bölgesindeki akranları ile paylaşmış olurken, toplanan oyuncak ve kitaplar, Büyükşehir Belediyesi tarafından afet bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak.

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