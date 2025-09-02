Bursa’da minikler okula ilk adımlarını attı!

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen açılış etkinliği, 2 Eylül 2025 Salı günü saat 10.30'da Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulunda yapıldı.

Etkinliğe; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar ve Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin katıldı.

Uyum Haftası; öğrencilerin eğitim ortamına, öğretmenlerine, akranlarına ve okul iklimine daha kolay uyum sağlamalarını, psiko-sosyal açıdan sağlıklı bir şekilde öğrenim hayatına başlamalarını hedefleyen özel bir dönem olarak uygulanıyor. Uyum Haftası açılış etkinlikleri kapsamında, 1. sınıf ziyaretleri yapıldı. Etkinliğe katılan eğitim yöneticileri, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelerek çocukların okula ilk adımlarındaki heyecanına ortak oldular.

Öğretmenler Odasında düzenlenen buluşmada Dr.Ahmet Alireisoğlu, öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Eğitim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu, öğretmenlerin yeni dönem hazırlıklarını ve beklentilerini dinledi.

Öğrenciler için eğlenceli fiziksel etkinlikler düzenlendi. Hareketli oyunlar ve spor aktiviteleriyle öğrencilerin enerjilerini atması sağlandı. Bu etkinlikler sayesinde çocukların hem kaynaşması hem de okul ortamına daha kolay alışması hedeflendi.