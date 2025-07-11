Bursa’da mobilya imalathanesindeki yangın 1 saatte söndürüldü

Kaynak: İHA
Bursa’da mobilya imalathanesindeki yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin önündeki keresteler henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, yanmaya başladı.

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Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında keresteler kullanılamaz hale gelirken, imalathanede de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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