Bursa'da motosiklet devrildi, uzman çavuş yaralandı

Kaynak: DHA
Bursa'da motosiklet devrildi, uzman çavuş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Ömer G., yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer G. yönetimindeki 16 BKR 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Metrelerce savrulan motosiklet, park halindeki 16 AFF 228 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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