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Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:39
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Bursa’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde yol üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. 

Düşmenin etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin kanlar içerisinde kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk yardımı bilen vatandaşlar kalbi duran motosiklet sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yaptı. 

Sağlık ekipleri, olay yerine geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün arkasında bulunan arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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