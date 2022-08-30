﻿Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde yol üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yere düştü.

Düşmenin etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin kanlar içerisinde kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk yardımı bilen vatandaşlar kalbi duran motosiklet sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yaptı.

Sağlık ekipleri, olay yerine geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün arkasında bulunan arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA