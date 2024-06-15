Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı

Kaynak: DHA
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı

Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tamer A. (24) yaralandı. Tamer A. yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırılırken, kazayı duyup hastaneye gelen nişanlısı ağladı.

Bursa’nın Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, Merve T. (35)’nin kullandığı 16 BFY 401 plakalı otomobil, karşı yönden seyir halinde gelen Tamer A.’nın kontrolündeki 16 ATZ 973 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tamer A., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayı duyup hastaneye gelen nişanlısı başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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