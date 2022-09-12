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Motosiklete çarpıp kaçan minibüs şoförü plakayı olay yerinde düşürünce teslim oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklete çarpan minibüs, plakasını da olay yerinde düşürerek kaza yerinden kaçtı. Polis kaçan minibüsün peşine düştü. Minibüs şoförünün kazadan yaklaşık 1 saat sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu belirtildi. Motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:02
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:06
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Bursa'da motosiklete çarpıp kaçan minibüs şoförü plakayı olay yerinde düşürünce teslim oldu

Motosiklete çarpıp kaçan minibüs şoförü plakayı olay yerinde düşürünce teslim oldu
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Kaza, Hürriyet Mahallesi, Şevket Durmuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şevket Durmuş Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden Hatırlı Petrol aralığına dönmek isteyen 16 APU 271 plakalı minibüs sürücüsü, karşı yönden gelmekte olan ve ehliyeti olmadığı belirlenen K.A. (16) idaresindeki 16 ATV 152 plakalı motosiklete çarptı.



Sürücüsü tespit edilemeyen ve kaza sonrasında plakası olay yerinde düşen beyaz renkli minibüs durmayarak olay yerinden hızla kaçtı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.A.’ya ilk müdahale çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü, burada tedavi altına alındı.

Polis kaçan minibüs şoförünün peşine düştü
Polis kaza sonrasında durmadan olay yerinden hızla kaçan minibüsün peşine düştü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, minibüsü bulmak için çalışma başlattı.



Öte yandan, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yaklaşık 1 saat sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğu belirlendi. Sürücü F.V.’nin ilk ifadesinde olay yerinde korktuğunu ve panikle olay yerinden kaçtığını söylediği belirlendi.

Kaza yerinden ayrılan F.V'nin Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olduğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi süren K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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