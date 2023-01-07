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Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada

Bursa'da motosikletli çamaşır hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:40
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Bursa'da motosikletli çamaşır hırsızları kamerada

Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gezen 2 şüpheli şahıs kuruması için cama asılan montu gözüne kestirdi. Bir süre gözetleme yapan şüpheliler fırsatını bulduğu an camda asılı olan montu çalarak kayıplara karıştı.

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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