Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

Bursa İnegöl’de bir motosiklet sürücüsü yaya geçidinde duran otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ö. (32), yaya geçidine geldiğinde yayaya yol vermek için 16 BHJ 585 plakalı otomobilini durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Ümit Ü. yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit Ü., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı

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