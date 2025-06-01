Bursa’da Nâzım Hikmet yılı: Müşküle’deki anma etkinlikleri başladı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Müşküle Kültür, Çevre ve Düşünce Derneği’nce gelenekselleşen Nâzım Hikmet Anma Etkinlikleri, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bursa Nâzım Hikmet Yılı programına katılarak daha kapsamlı şekilde düzenlendi.

Nâzım Hikmet’in 1940-50’li yıllarda Bursa Cezaevi’nde kaldığı dönemde Müşküle Köyü ile kurduğu manevi bağdan esinlenerek düzenlenen etkinlikler, İznik’in bu köyünde yapıldı.

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Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy girişinde meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

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Bozbey, Nâzım Hikmet’in vasiyetini yerine getiren “Çınarlı Köyün Muhtarı” Fevzi Kavuk’un, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen anıt mezarını ziyaret etti ve Kavuk’un ailesiyle buluştu.

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“BU MİRASI GELECEĞE TAŞIMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Köy şehitliğini ve meydanı da gezen Bozbey, burada köylülerle bir araya geldi. Gençlerin halı saha talebine olumlu yanıt veren Bozbey, kitap okuma sözü karşılığında projeyi hızla tamamlayacağını söyledi. Ayrıca köy yolunda düzenleme çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

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Nâzım Hikmet’in “Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni… Tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani…” dizelerini anımsatan Bozbey, “Fevzi Kavuk bu vasiyeti gerçekleştirdi. İznik Gölü kıyısındaki zeytinliğe dikilen çınar, halkın sanatçıya sevgisinin ve vefasının simgesidir. Bugün bizler bu mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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Fevzi Kavuk’un sadece muhtar değil; kooperatif kurarak, okul ve köy konağı inşa ederek, halkı birleştiren bir yerel lider olduğunu belirten Bozbey, Kavuk’un hayatının herkese ilham verdiğini ifade etti.

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ETKİNLİKLER İKİ GÜN SÜRECEK

Ziyarette, İznik Müşküle doğumlu sinema sanatçısı Halil Ergün, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve köylüler bulundu. Bozbey, etkinlik anısına Halil Ergün’e çini tablo hediye etti.

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İki gün sürecek etkinliklerde müzik dinletileri, söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenecek.

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