Bursa’da okul servis fiyatlarına yüzde 86 zam

Bursa'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 86 zam yapıldı. 12 Eylül 2022'te başlayıp, 16 Haziran 2023'de son bulması planlanan yeni eğitim ve öğretim döneminde geçerli olacak servis ücretleri belli oldu.

En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası 215 lira artışla 465 liraya, 3-5 kilometre arası 520 liraya çıktı. En uzak mesafe ise 800 lira olarak belirlendi.

Yıllık ise 0-3 kilometre arası 4 bin 185 lira, 3-5 kilometre arası olan 4 bin 680 lira, en uzak mesafe ola 19-21 kilometre arası ise 7 bin 200 lira oldu.

Kaynak: İHA