Bursa'da okul yolundaki kazadan 6 ay sonra acı haber

Aktaş Mahallesi’nden ilçeye okula gitmek üzere yola çıkan lise öğrencilerinin otostop çekerek bindiği traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan ve 6 aydır yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Tekin’den acı haber geldi. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan lise öğrencisi İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, 14 Ekim Pazartesi günü köylerinden Büyükorhan ilçesindeki okullarına gitmek için servise bindi. İddiaya göre, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması sebebiyle ilçe girişinde gençler araçtan inmek zorunda kaldı.

Okula az mesafe kala öğrenciler otostop çekerek okula gitmek için Ali Aslan'ın (65) kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Öğrencilerin ve sürücünün yaralandığı kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

6 ay sonra acı haber geldi

Kazada en ağır yarayı alan 16 yaşındaki İsmail Tekin, olaydan sonra Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırılmış tedaviye alınmıştı. Tekin 6 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.