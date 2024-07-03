Bursa’da on binlerce dolu makaron ele geçirildi

Kaynak: DHA
Bursa’da on binlerce dolu makaron ele geçirildi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçak sigara operasyonu sırasında 270 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

270 bin dolu makaron ele geçirildi

Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine kaçak sigara taşıyan bir hafif ticari aracın ilçe sınırları içinden geçeceği bilgisiyle operasyon düzenledi.

Bursa yönünden gelen ve ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın peşine düşen ekipler, kısa süren bir takibin ardından aracı durdurmayı başardı ve içinde bulunan M.C. ve M.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

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Araç içerisinde yapılan detaylı aramada, koliler halinde saklanmış 270 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronlar imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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