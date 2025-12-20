Yoklama kaçağı olan kişiler yakalanırken, çok sayıda araç ve iş yerine idari ve adli işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler, gündüz saatlerinde 125 araç ile 402 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Kontrollerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Nilüfer ilçesinde bu kez akşam saatlerinde 32 noktada gerçekleştirilen sabit, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulamalarında, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Denetimlerde 1 kişide üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilirken, 10 araca 30 bin 815 TL idari para cezası kesildi. 1 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 2 iş yerine Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu kapsamında ceza kesildi.

Kumar denetimlerinde ise 1 iş yerinde tombala oynatıldığı belirlendi. 28 kişiye toplam 258 bin 916 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.