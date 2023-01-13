13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İntikam için 14 yıl bekledi. Düğününe bir hafta kala kardeşini öldürmüştü

İntikam için 14 yıl bekledi. Düğününe bir hafta kala kardeşini öldürmüştü

Bursa’da Orhan Korkmaz, 14 yıl önce kardeşini öldüren 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt’ü (70) aracıyla trafikte seyir halindeyken sıkıştırıp, kurşun yağdırdı. Korkmaz’ın, Zümrüt’ün aracını sıkıştırıp yanına yaklaşarak ateş ettiği, ardından da inip durumunu kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:25
Takip Et

Bursa’da Orhan Korkmaz düğününe bir hafta kala kardeşinin intikamını 14 yıl sonra aldı

İntikam için 14 yıl bekledi. Düğününe bir hafta kala kardeşini öldürmüştü
+
Aa
-

Olay, saat 13.30 sıralarından İznik ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Zümrüt’ün kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araç, yanına yaklaşan bir başka hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, tabancasını çekip Zümrüt’e peş peşe ateş etti. Hüseyin Zümrüt kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğu tespit edildi. Hüseyin Zümrüt’ün, Korkmaz’ın kardeşi Mustafa Korkmaz’ı 2009 yılında düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlendi.

ARAÇTAN İNİP KONTROL ETTİ

Bu arada, saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Orhan Korkmaz’ın, kullandığı araçla Zümrüt’ün aracını sıkıştırıp yanına yaklaşarak ateş ettiği, ardından da inip durumunu kontrol ettiği görüldü.

POLİS PEŞİNDE

Polisin Orhan Korkmaz’ı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
2
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
6
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
﻿Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
﻿Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Bir anlık dikkatsizliğin bedeli çok ağır oldu!
﻿Bir anlık dikkatsizliğin bedeli çok ağır oldu!
﻿Bir anlık dikkatsizliğin bedeli çok ağır oldu!
﻿Türkiye'ye çalışmaya gelen Iraklı öldü
﻿Türkiye'ye çalışmaya gelen Iraklı öldü
﻿Türkiye'ye çalışmaya gelen Iraklı öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.