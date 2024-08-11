Bursa'da orman yangını

Kaynak: İHA
Bursa'da orman yangını

Bursa'da meydana gelen orman yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Osmangazi ilçesi televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde çıktan yangında edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Havadan helikopterin de müdahale ettiği yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri destek veriyor.
Mudanya sahilinden su alan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

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