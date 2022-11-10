﻿Bursa’da orman yangını

İHA'nın haberine göre, yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Köylüler durumu hemen itfaiye ekipleri bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerine köylüler de yardım ederken yangın tamamen söndürüldü.