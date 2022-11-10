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Bursa’da orman yangını

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 06:59
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Bursa’da orman yangını

Bursa’da orman yangını
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İHA'nın haberine göre, yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Köylüler durumu hemen itfaiye ekipleri bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerine köylüler de yardım ederken yangın tamamen söndürüldü.

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