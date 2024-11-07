Bursa'da orman yangını. Balıkesir'e sıçradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da orman yangını. Balıkesir'e sıçradı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde başlayan orman yangını Balıkesir’e sıçradı. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilirken çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde başlayan orman yangını Balıkesir’e sıçradı. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilirken çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahalleleri arasındaki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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