Bursa'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını paniğe yol açtı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Ancak ormanlık alanda yangının yayıldığı ve bazı bölgelerde kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangının sarp arazi koşullarında çıkması, müdahaleyi zorlaştırırken ekipler hem karadan hem de iş makineleriyle yangını çevrelemeye çalışıyor. Bölgedeki rüzgârın zaman zaman şiddetlenmesi ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.

