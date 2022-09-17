﻿Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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