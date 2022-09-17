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Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 19:10
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Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
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Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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