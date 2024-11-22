Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı! 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı! 2 yaralı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Olayda, sürücü S.C. (28) ve yanında bulunan H.C. (30) yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sularında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

İzmir Yolu Caddesi yönünde ilerleyen S.C., kontrolündeki 06 DA 2819 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak takla attı. Sürücü S.C. ve yanında bulunan H.C., araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı! 2 yaralı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı! 2 yaralı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı! 2 yaralı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı! 2 yaralı

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