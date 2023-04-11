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Otomobil beton direğine çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton direğe çarptı. Aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:12
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Bursa’da otomobil beton direğine çarptı

Otomobil beton direğine çarptı
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İHA’dan aktarılan bilgilere göre; Kaza saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Abdülsamet Ortakçı (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağır yaralanan Ortakçı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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