Bursa'da otomobil dere yatağına devrildi

Kaza, gece yarısı saat 00.30 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl'e giriş noktasında gerçekleşti.
Yahya Ö.'nün kullandığı 16 NHT 91 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kalburt Deresi yatağına uçtu. Araç, dere yatağına yan şekilde devrildi. Kazayı görenler hemen müdahale ederek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan jandarma ve polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.