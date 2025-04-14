Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Yeniceköy ile Edebey Mahallesi arasındaki yolda, saat 01.00 civarında motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ali M.’nin (41) kullandığı 16 F 6321 plakalı motosiklet, Yakup Y.’nin (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücülerden otomobil sürücüsü Yakup Y., ağır yaralı olarak itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki sürücü de İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün durumunun ciddi olduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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