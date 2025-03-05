Bursa'da otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Bursa'da otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa İznik'te kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik- Sakarya Devlet Karayolu, Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya istikametine seyir halinde olan Recep Karakulak (27) yönetimindeki 11 ABZ 305 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Yücel S. yönetimindeki 16 CSR 48 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Kazada, otomobil sürücüsü Recep Karakulak ile aynı araçtaki Ramazan B. (29) ve Samet K. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Recep Karakulak, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Ramazan B. ile Samet K.’nın tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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