Bursa'da otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Uludağ yolunda meydana gelen kazada ters yönden ilerleyen otomobil, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa Uludağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 AOG plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle ters yönde ilerlemeye başladı. Sürücünün dikkatsizliği, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasına neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Uludağ yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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