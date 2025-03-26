Bursa’da otomobil takla attı! 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da otomobil takla attı! 2 yaralı

Bursa'da otomobil orta refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa Mudanya ilçesi Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi. İ.F.T. idaresindeki 16 JLS 90 plakalı Fiat Punto marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Polis ekipleri tahkikat başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bursa’da otomobil takla attı! 2 yaralı

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