Bursa’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turkuaz Caddesi'nde Gökmen K. (25) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp yol kenarındaki boş arsaya uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada hafif yaralanan Alper T. (26), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü Gökmen K., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alper T.'ye ise ambulansta ayakta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta benzin sızıntısı olduğunu belirterek, civardaki vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyardı.