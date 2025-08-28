Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Çitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük'e seyreden Fatih Mehmet A. (27) yönetimindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, Rıdvan Ö. (36) yönetimindeki 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada traktördeki yolcu Yunus D. (30) yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

