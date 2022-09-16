Bursa'da otomobilin çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti  

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen inşaat işçisine otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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