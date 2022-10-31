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Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 20:18
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Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde bir kurumda çalışan kurye Eray Kırıkoğlu, motosikleti ile İznik’ten Yenişehir istikametine giderken aynı istikamete giden 16 Z 5608 plakalı otomobili solladığı sırada aracın sola dönmesiyle kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Eray Kırıkoğlu yaralandı. Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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