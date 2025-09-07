Bursa’da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza 23.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Kemalettin Samipaşa caddesinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmet E.(23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip Şehit Erhan Yılmaz sokağa dönüş yapan sürücü Zatin B.(47) yönetimindeki 16 LFE 74 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti
Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti
Akdeniz’de korkutan deprem! (07.09.2025)
Akdeniz’de korkutan deprem! (07.09.2025)
Ankara'da simite zam
Ankara'da simite zam
Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu
Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu
Yunanistan Ege'nin doğusundaki adalarda KDV oranlarını düşürecek
Yunanistan Ege'nin doğusundaki adalarda KDV oranlarını düşürecek