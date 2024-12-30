Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken olay anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Avarlar kavşağında meydana geldi. Mehmetçik caddesinde seyreden Sürücü Dursun Ü.(54) yönetimindeki 16 KDG 18 plakalı Dacia marka otomobil, kavşaktan çıkan Sürücü Yüksek A.(58) yönetimindeki 16 KFK 64 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı.

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Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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