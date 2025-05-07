Bursa’da otoyolda şok görüntü! Ailece ölümüne yolculuk

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da 5 kişilik aile, tek motosikletle Ankara Yolu’nda tehlikeli yolculuk yaptı. Kasksız sürücü ve çocuklar, yoğun trafikte şaşkınlık yarattı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik aile, tek bir motosikletle trafikte kilometrelerce seyahat etti. Motosikletin sürücüsü kask takmazken, arkasındaki ve önündeki aile üyelerinin de herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü.

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Ankara Yolu Caddesi'nde tehlikeli yolculuk kameraya yansırken, olay sosyal medyada da tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Bursa’da otoyolda şok görüntü! Ailece ölümüne yolculuk

Bursa’da otoyolda şok görüntü! Ailece ölümüne yolculuk

Bursa’da otoyolda şok görüntü! Ailece ölümüne yolculuk

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