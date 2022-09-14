14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Para yüzünden kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü öldüren adamın yargılanmasına başlandı

Para yüzünden kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü öldüren adamın yargılanmasına başlandı

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.​​​​​​​

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:19
Takip Et

Bursa'da para yüzünden kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü öldüren adamın yargılanmasına başlandı

Para yüzünden kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü öldüren adamın yargılanmasına başlandı
+
Aa
-

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oktay H. ve Alican V. ile maktul Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Oktay H, Üzümcü ile kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrıldıklarını ileri sürdü.

Kendisiyle konuşmak için eski kız arkadaşının evine Alican V. ile gittiklerini ve kapıyı çilingire açtırdıklarını aktaran Oktay H, aralarında geçen tartışma sırasında olayların yaşandığını dile getirdi.

İfakat Evci ise eve girdikten sonra odasına yönelen kızının sesini duyduğunu ve ardından bıçaklandığını gördüğünü anlattı. Sanık hakkında şiddet eylemleri olduğu için daha önce birkaç kez polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Evci, şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan adliye önünde pankart açarak basın açıklaması yapan bazı kadın platformlarının üyeleri, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
2
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
3
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
5
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
6
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
7
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen U 17 Milli Takım kadrosu açıklandı
﻿Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen U 17 Milli Takım kadrosu açıklandı
﻿Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen U 17 Milli Takım kadrosu açıklandı
﻿Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
﻿Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
﻿Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
﻿Adıyaman'da orman yangını
﻿Adıyaman'da orman yangını
﻿Adıyaman'da orman yangını
﻿Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.