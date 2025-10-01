Bursa’da park halindeki otomobil alev alev yandı, yangın iki araca sıçradı



Hamidiye Mahallesi Kavak sokak üzerinde park halinde olan 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobildeki yangın, yanında park halinde olan 16 BGD 058 cip ile 06 CKT 045 plakalı minibüse de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, cip ile minibüste maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.