Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında personele "Ruh sağlığı farkındalık eğitimi" verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi eğitmenleri tarafından psikolojik ilk yardımın temelleri, stres ve kaygı yönetimi, empati ve dinleme becerileri, psikolojik krizlerde müdahale, iş yerinde ruh sağlığı konuları ayrıntılı olarak incelendi.

Eğitim programına yoğun katılım sağlandı.

Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

Bursa'da Personele ‘Ruh sağlığı farkındalık eğitimi’ verildi

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