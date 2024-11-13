Bursa'da pes dedirten olay! Otomobili çaldı yetmedi akaryakıt çalışanlarının üstüne sürdü

Düzenleme: Kaynak: AA
Bursa'da pes dedirten olay! Otomobili çaldı yetmedi akaryakıt çalışanlarının üstüne sürdü

Bursa Osmangazi ilçesinde çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittiren trafik magandası yakalandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin açık otoparkına otomobilini park eden sürücü, geri geldiğinde aracı yerinde bulamadı. Aracın sahibi hemen polisi arayıp yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin kimliğinin Alpaslan K. (23) olduğu tespit edildi.

Araştırmalarda, Alpaslan K'nin çaldığı araçla seyir halindeyken bir süre sonra yakıtın bittiği, akaryakıt istasyonuna girdikten sonra yanında para olmadığı için arkadaşını çağırdığı anlaşıldı.

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Alpaslan K'yi saklandığı adreste gözaltına alan polis, bu kişinin çaldığı otomobili arkadaşına verdiğini itiraf etmesi üzerine söz konusu aracı bularak sahibine teslim etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Alpaslan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Alpaslan K'nin otoparktaki otomobilin yanına yürüyerek geldiği ve bir süre sonra aracı çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Başka bir güvenlik kamerası ise otomobilin yakıtının bitmesi üzerine, Alpaslan K'nin yardım istemesinin ardından akaryakıt istasyonu çalışanlarının aracı iterek pompaya yanaştırmasını kaydetti.

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