Bursa'da peş peşe yangın

Kaynak: İHA
Bursa'da peş peşe yangın

Bursa'nın birçok yerinde peş peşe çıkan yangınlar, insanların yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'nın birçok yerinde peş peşe çıkan yangınlar, insanların yüreğini ağzına getirdi. Son olarak İznik ilçesinde meyve bahçesi alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.

aw519122-02.jpg

Bursa'nın merkez ve farklı ilçelerinde meydana gelen yangınlar, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

aw519122-04.jpg

Son olarak İznik ilçesinde akşam saatlerinde Elbeyli Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin de sevk edilmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Son Haberler
Tanju Özcan sinirden deliye döndü! Çerçioğlu'na verdi veriştirdi
Tanju Özcan sinirden deliye döndü! Çerçioğlu'na verdi veriştirdi
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler
Bursa'da peş peşe yangın
Bursa'da peş peşe yangın
Alanya'da sessiz gece
Alanya'da sessiz gece
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 ağır yaralı