Bursa'da polis ekipleri hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı

Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bir apartmanın çatısından sesler duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli Ahmet Ç'yi çatıda yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullandığı düşünülen çeşitli el aletleri çıktı.

Apartman sakinlerinin çatıya neden çıktığını sorması üzerine Ahmet Ç, "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım." dedi.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.