Bursa'da polisin son 1 haftadaki uygulamalarında 31 kişi cezaevine gönderildi

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, ilçe sorumluluk alanlarında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 13 bin 750 kişinin UYAP sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 155 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18'i cezaevine gönderildi.



ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞ



Çalışmalarda, şüphelenilen 91 kişinin üzerinde 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 18 ruhsatsız silah ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Öte yandan ekiplerce yakalanan ve şüpheli hareketler sergileyen K.Ş.'nin evinde arama yapan ekipler, çamaşır makinesinin içine gizlenmiş 10 kilo 170 gram esrar ve 198 gram bonzai ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.