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Uyuyor numarası yaptı ama polislere yediremedi. Alkollü sürücünün ehliyetine 2036'ya kadar el konuldu

Bursa İnegöl'de polislerin çevirme yaptığını gören sürücü otomobilini sağa çekip uyuyor numarası yaptı. Ancak polisleri kandıramadı. 5'nci kez alkolden yakalanan sürücünün ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:46
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Bursa'da polisleri görünce otomobil içinde uyuyor numarası yapan alkollü sürücünün ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu

Uyuyor numarası yaptı ama polislere yediremedi. Alkollü sürücünün ehliyetine 2036'ya kadar el konuldu
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Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Uygulama sırasında ekipleri görüp geri manevra yaparak aracını yol kenarına park eden sürücü uyuyor numarası yaptı, ancak polislere yediremedi. 


Aracı kullanmadığını söyleyen sürücü Hüseyin Ş. (57), polisin fark ettiğini belirtmesi üzerine itiraf etti. Alkolmetre testi sonucu 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 5. kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 16 KJ 946 plakalı aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu.


Polis ekiplerine teşekkür eden sürücü ise polis ekiplerinden aracında takma dişlerini almak için izin istedi. Aracına yönelen sürücü, araçtaki protez dişlerini taktıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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