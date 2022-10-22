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Bursa'da polisten kaçarken balkondan aracın üzerine atlayan şüpheli yaralandı

Bursa'da polisten kaçarken komşusunun evinin balkonundan hafif ticari aracın üzerine atlayıp yaralanan şüpheli tedaviye alındı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 15:57
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Bursa'da polisten kaçarken balkondan atlayan şüpheli yaralandı

Bursa'da polisten kaçarken balkondan aracın üzerine atlayan şüpheli yaralandı
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Bazı suçlardan aranan zanlı G.S, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi 2. Tunç Sokak'ta polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Kendi evine giren G.S, çatıya tırmanarak yan binaya geçti. Şüpheli, komşularıyla karşılaşınca 1. katın balkonundan park halindeki Melih Özayvaz'a ait 07 BCT 877 plakalı hafif ticari aracın üzerine atladı.

Yaralanan G.S'yi gören kahvehanedekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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