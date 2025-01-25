Bursa'da renkli görüntüler... Otomobilleriyle ‘kutu kutu pense’ oynadılar

Bursa'da bir gurup genç, araçlarıyla "kutu kutu pense" oynayıp o anları kaydetti. Vatandaşları tebessüm ettiren o görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökdere mevkiinde bulunan park alanına otomobilleriyle bir araya gelen bir gurup genç, aralarında sohbet ettikten sonra direksiyon başına geçip daire çizerek ilerlemeye başladı. Ortada duran kişiler ise müzik eşliğinde "kutu kutu pense" oynadı. Gençlerin ilginç oyunu, sosyal medyada yayılınca, vatandaşlar o anları tebessüm ederek izledi.