Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda şüphelilere ait gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları ve kripto para hesaplarına el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.