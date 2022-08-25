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İşçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su basmasına neden oldu. 11 çadırın kullanılmaz hale geldiği olayda işçilerin başka bölgeye nakledileceği bilgisi verildi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:26
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:30
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Bursa'da sağanak: İşçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı

İşçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı
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Kentte sağanak ve dolu, özellikle Orhangazi, İznik ve Yenişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su bastı.

11 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 25 işçi de Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin deposuna nakledildi. İşçiler, geceyi burada geçirdi.

Su baskınlarına karşı bölgeye tedbir amaçlı AFAD, ANDA ve Kızılay ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra zemin güçlendirilmesi için bölgeye çakıl getirildi.

Meteorolojinin ikinci uyarısı sonrası işçiler, çadırlarının etrafında yağmur suyu kanalı açmaya çalıştı. Beklenen sağanak nedeniyle işçilerin başka bölgeye nakledileceği öğrenildi.

Şiddetli yağmur sonrası işçilerin ihbarda bulunduğunu belirten Menteşe Mahallesi muhtarı Ahmet Erdem Bayram, “80 çadırımız var, su altında kalan 11 çadırımız oldu. Kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir ve Yenişehir belediyemiz çalışmalarını yapıyorlar, çakıl malzemesi getirdiler. Zemini düzeltip, tekrar yeni çadırlar kuracağız" dedi.

24 senedir köye geldiğini söyleyen mevsimlik işçilerin çavuşu Selahattin Değnekli ise "Dün akşam yoğun yağmur yağdı, sel oldu. Çadırlarımız sıkıntılı, 12 senedir aynı çadırları kullanıyoruz. 11 çadır zaten gitti. Yetkililerden daha güvenli yeni çadırla istiyoruz" diye konuştu.

“GECE BOYUNCA UYUMADIK, HEP AYAKTAYDIK”

Kayseri'den her sene Yenişehir'e mevsimlik işçi olarak geldiklerini söyleyen Melike Açar (44), çadırının kullanılamaz hale geldiğini ve geceyi nöbet tutarak geçirdiklerini belirterek, "Şanlıurfalıyız, Kayseri’de oturuyoruz. Her sene geliyoruz. Çok şiddetli yağmur geldi, dolu yağdı. Unumuz, ekmeğimiz gitti. Ekmeğin yarısını çöpe attım. Ekmek açacak yer yok, odunlar hep ıslandı. Çoluk çocukla perişan olduk. Yataklar ıslandı, içeriyi su bastı. Gece boyunca uyumadık, hep ayaktaydık. İçeri toprak götürüp, duvar gibi çadırın kenarlarını ördüm" dedi.

DHA

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